Злодії навчилися заглядати в салони тонованих машин за допомогою айфонів. Смартфони дозволяють бачити крізь темні шибки.

Просунуті автомобільні злодії давно використовують різні гаджети і пристрої як підмогу в крадіжках.

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Поліція міста Мемфіс в американському штаті Теннессі попередила водіїв, що зловмисники відкрили для себе нову функцію iPhone: за допомогою телефонів вони розглядають вміст салонів машин із тонованим склом. Тому не варто покладатися на темну плівку — вона не є страховкою від злому та зникнення цінних предметів.

Для того, щоб побачити салон, достатньо піднести айфон із включеною камерою до тонованого скла. Камера фокусується на предметах, невидимих для ока, а екран у режимі високої яскравості показує весь вміст салону.

Кореспонденти місцевого телеканалу провели експеримент на автомобілі із щільним тонуванням, використовуючи iPhone, та змогли розглянути предмети, що лежать на задньому сидінні. Швидше за все, трюк можна легко провернути і з іншими пристроями, камери яких вміють автоматично налаштовувати експозицію.

Поліція попередила водіїв не залишати в машинах гаманці, телефони та інші цінні предмети, привабливі для злодіїв — навіть якщо скло обклеєне плівкою, що сильно затемнює.