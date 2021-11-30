Компанія Caviar, відома своїми екстравагантними та запаморочливо дорогими гаджетами, представила новинку під назвою Tesla Electro Custom iPhone 13 Pro – смартфон з корпусом, виготовленим з переплавленого кузова Tesla Model 3.

“Для фанатів Tesla та шанувальників Ілона Маска” – так виробник описує Caviar Tesla Electro Custom iPhone 13 Pro. Таких смартфонів буде випущено лише 99.

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Корпус Caviar Tesla Electro виготовлений з високоякісного титану з чорним полімерним покриттям, яке зазвичай використовується для дорогих годинників. Світлий метал корпусу запозичений в електрокара Tesla Model 3. На ньому також нанесено гравіювання з логотипом Tesla, контурами моделей американського бренду та портрет самого Ілона Маска.

Фото: ексклюзивний iPhone 13, присвячений Ілону Маску та Tesla / Caviar

Зауважте, Caviar Tesla Electro – це не просто чохол для телефону. Компанія створила власний дизайн корпусу, що робить смартфон справді ексклюзивним. Новинка від Caviar доступна як для iPhone 13 Pro, так і для iPhone 13 Pro Max.

Tesla Electro є лише частиною колекції Caviar, яка вшановує Ілона Маска. Колекція включає в себе п’ять інших індивідуальних iPhone, “марсіанські” кросівки Nike Air Force 1s, прикраси з 24-каратного золота для Tesla Model S, а також бюст Маска, також виготовлений з розплавлених деталей Tesla Model 3.

Caviar Tesla Electro Custom iPhone 13 Pro коштує 6760 доларів, а iPhone 13 Pro Max обійдеться у 7300 доларів.