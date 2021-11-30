Компания Caviar, известная своими экстравагантными и очень дорогими гаджетами, представила новинку под названием Tesla Electro Сustom iPhone 13 Pro – смартфон с корпусом, изготовленным из переплавленного кузова Tesla Model 3.

“Для фанатов Tesla и поклонников Илона Маска” – так производитель описывает Caviar Tesla Electro Custom iPhone 13 Pro. Таких смартфонов будет выпущено лишь 99.

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Корпус Caviar Tesla Electro изготовлен из высококачественного титана с черным полимерным покрытием, которое обычно используется для дорогих часов. Светлый металл корпуса позаимствован у электрокара Tesla Model 3. На нем также нанесена гравировка с логотипом Tesla, контурами моделей американского бренда и портрет самого Илона Маска.

Фото: эксклюзивный iPhone 13, посвященный Илону Маску и Tesla / Caviar

Заметьте, Caviar Tesla Electro – это не просто чехол для телефона. Компания создала собственный дизайн корпуса, что делает смартфон действительно эксклюзивным. Новинка от Caviar доступна как для iPhone 13 Pro, так и для iPhone 13 Pro Max.

Tesla Electro является лишь частью коллекции Caviar, которая чтит Илона Маска. Коллекция включает в себе пять других индивидуальных iPhone, "марсианские" кроссовки Nike Air Force 1s, украшения из 24-каратного золота для Tesla Model S, а также бюст Маска, также изготовленный из расплавленных деталей Tesla Model 3.

Caviar Tesla Electro Custom iPhone 13 Pro стоит 6760 долларов, а iPhone 13 Pro Max обойдется в 7300 долларов.