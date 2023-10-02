Якщо у вас уже є новенький iPhone 15 і ви власник BMW, наразі краще не заряджати пристрій за допомогою бездротової зарядної на панелі автомобіля.

Протягом останнього тижня деякі власники BMW скаржилися, що чіп NFC їхнього iPhone 15 більше не працює після зарядки пристрою за допомогою бездротової зарядної панелі автомобіля.

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Згідно з коментарями, поширеними на форумах MacRumors і X (раніше відомому як Twitter), iPhone переходить у режим відновлення даних із білим екраном, а чіп NFC більше не працює після перезавантаження пристрою.

В iPhone чіп NFC підтримує такі функції, як Apple Pay і цифрові автомобільні ключі. Постраждалі користувачі отримують повідомлення про помилку «Не вдалося налаштувати Apple Pay» у програмі Wallet. На жаль, здається, немає способу розв'язати проблему. Деякі клієнти кажуть, що Apple замінила їхній iPhone після того, як підтвердила, що чіп NFC вийшов з ладу, але новий iPhone вразливий до тієї ж проблеми, тому наразі немає постійного рішення.

Наразі скарги надходять від користувачів iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, однак можливо, це також стосується iPhone 15 та iPhone 15 Plus, тому власникам будь-якої моделі iPhone 15 слід бути обережними, доки цю проблему не буде вирішено.