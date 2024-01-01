Оголошено вартість нового Honda Passport у США

Як повідомляє Carscoops, Honda Passport четвертого покоління вже надійшов до дилерів у США. Базова версія Passport RTL має досить непогане оснащення. Зокрема, 18-дюймові диски з всюдихідними шинами, електропривід багажника, 10,2-дюймову цифрову панель приладів та 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи.

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Вона має вбудований Google, а також бездротове підключення Apple CarPlay та Android Auto. Інші переваги включають підігрів передніх сидінь, бездротову зарядку для смартфона, а також бампери з кращим кутом наїзду та високий дорожній просвіт.

Під капотом розміщено 3,5-літровий двигун V6, що видає 289 к.с. й 355 Нм крутного моменту, що працює в парі з дев’ятиступеневою автоматичною коробкою передач і стандартною системою повного приводу. Водночас середній рівень оснащення називається Passport TrailSport й коштує від 48 450 доларів.

В такому виконанні модель має інакший дизайн з глянцевими чорними акцентами, сталевими захисними пластинами, світлодіодними протитуманними фарами з денними ходовими вогнями бурштинового кольору. Також кросовер має зчіпку для причепа й підвіску з кращими налаштуваннями для бездоріжжя.

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Зміни стилю продовжуються всередині: сидіння з синтетичної шкіри з помаранчевою контрастною строчкою, а також підголівники з вишитими логотипами TrailSport. Інші помітні додаткові переваги включають панорамний люк і лобове скло з підігрівом. На вершині лінійки – TrailSport Elite, вартістю 52 450 доларів.

Ця комплектація орієнтована на розкіш, оскільки має передні сидіння з перфорованою шкірою з підігрівом і вентиляцією, камери кругового огляду, кермо з підігрівом, а також аудіосистему преміумкласу з 12 динаміками. Для пасажирів заднього ряду також додали окрему зону клімату з дисплеєм для налаштувань.

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Усі комплектації оснащені набором технологій безпеки Honda Sensing, що включає адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон, асистент утримання в смузі руху, систему допомоги під час руху в заторах та систему розпізнавання дорожніх знаків.