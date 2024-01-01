Honda та Nissan відклали оновлення про злиття

У грудні відбулась історична подія – Honda та Nissan оголосили про намір об’єднатись в одну компанію. За попереднім планом, автовиробники мали оголосити ключові деталі угоди до кінця січна, проте тепер стало відомо, що цей термін подовжили до середини лютого.

Детальніше: Офіційно: Honda та Nissan підписали угоду про злиття

Як повідомляє Carscoops, колишній очільник Nissan Карлос Гон припускає, що участь Honda в цих переговорах могла бути не зовсім добровільною. Він вважає, що Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії тиснуло на компанію, аби утримати Nissan від банкрутства.

Водночас керівники Honda чітко дали зрозуміти, що якщо злиття відбудеться, компанія Nissan повинна довести, що може повернути себе, як операційно, так і фінансово. Неназвані джерела повідомили журналістам Kyodo News, що Honda вимагає більше часу для оцінки спроб Nissan з реструктуризації перед тим, як здійснити наступні кроки угоди.

До слова, Nissan повідомив про плани скоротити 9000 робочих місць на заводах у всьому світі й знизити глобальні потужності на 20%, однак, керівники Honda все ще не впевнені в правильності цієї стратегії й вимагають більш агресивного скорочення витрат.

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Цікаво, що за попередньою інформацією Mitsubishi також має стати частиною новоствореного холдингу, проте, за чутками, очільники бренду не дуже прагнуть приєднуватись й майже не беруть участі в переговорах.

Звіти свідчать про те, що компанія вважає за краще залишатися на біржі й натомість може зосередитися на більш обмеженій співпраці з Honda та Nissan у майбутньому. Очікується, що цього місяця Mitsubishi прийме остаточне рішення щодо свого майбутнього.

Nissan Qashqai

Експерти Carscoops зазначають, що Nissan потрібно отримати приблизно 400 мільярдів ієн (2,6 мільярда доларів) у 2026 фінансовому році, аби досягти своїх цілей до попереднього кінцевого терміну злиття в серпні 2026 року. Це складне завдання, враховуючи, що операційний прибуток компанії нещодавно впав з 336,7 мільярда ієн ($2,3 млн) до лише 32,9 мільярда ієн (225 мільйонів доларів).

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Президент і генеральний директор Honda Тошіхіро Мібе під час спільної пресконференції автовиробників прямо сказав: “Інтеграція не буде реалізована, якщо Nissan і Honda не здійснять її як дві компанії, здатні стояти на своїх власних ногах”.