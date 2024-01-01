Honda и Nissan отложили обновление о слиянии

В декабре состоялось историческое событие – Honda и Nissan объявили о намерении объединиться в одну компанию. По предварительному плану, автопроизводители должны были объявить ключевые детали сделки до конца января, однако теперь стало известно, что этот срок продлили до середины февраля.

Подробнее: Официально: Honda и Nissan подписали соглашение о слиянии

Как сообщает Carscoops, бывший глава Nissan Карлос Гон предполагает, что участие Honda в этих переговорах могло быть не совсем добровольным. Он считает, что Министерство экономики, торговли и промышленности Японии давило на компанию, чтобы удержать Nissan от банкротства.

В то же время руководители Honda четко дали понять, что если слияние состоится, компания Nissan должна доказать, что может вернуть себя, как операционно, так и финансово. Неназванные источники сообщили журналистам Kyodo News, что Honda требует больше времени для оценки попыток Nissan по реструктуризации перед тем, как осуществить следующие шаги сделки.

К слову, Nissan сообщил о планах сократить 9000 рабочих мест на заводах во всем мире и снизить глобальные мощности на 20%, однако, руководители Honda все еще не уверены в правильности этой стратегии и требуют более агрессивного сокращения расходов.

Также интересно: Старые “заряженные” Honda с малым пробегом продали по впечатляющим ценам

Интересно, что по предварительной информации Mitsubishi также должна стать частью новосозданного холдинга, однако, по слухам, руководители бренда не очень стремятся присоединяться и почти не участвуют в переговорах.

Отчеты свидетельствуют о том, что компания предпочитает оставаться на бирже и вместо этого может сосредоточиться на более ограниченном сотрудничестве с Honda и Nissan в будущем. Ожидается, что в этом месяце Mitsubishi примет окончательное решение относительно своего будущего.

Nissan Qashqai

Эксперты Carscoops отмечают, что Nissan нужно получить примерно 400 миллиардов иен (2,6 миллиарда долларов) в 2026 финансовом году, чтобы достичь своих целей до предыдущего конечного срока слияния в августе 2026 года. Это сложная задача, учитывая, что операционная прибыль компании недавно упала с 336,7 миллиарда иен ($2,3 млн) до лишь 32,9 миллиарда иен (225 миллионов долларов).

Читайте также: Nissan начал продавать заряженный электрокроссовер Ariya NISMO

Президент и генеральный директор Honda Тошихиро Мибе во время совместной пресс-конференции автопроизводителей прямо сказал: “Интеграция не будет реализована, если Nissan и Honda не осуществят ее как две компании, способные стоять на своих собственных ногах”.