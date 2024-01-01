Старые "заряженные" Honda с малым пробегом продали по впечатляющим ценам

Как сообщает Carscoops, в последнее время среди коллекционеров наблюдается повышенный спрос на спортивные Honda 1990-х годов. В январе на аукционе Mecum было продано сразу две высокопроизводительные модели Si по впечатляющим ценам.

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Honda CRX Si 1991 года выпуска имела пробег всего 525 километров на одометре. Этот экземпляр каким-то образом сохранился нетронутым до наших дней и до сих пор выглядит свежим, будто только вчера сошел с конвейера.

Автомобиль имеет кузов в оттенке Teal, комплект оригинальных колесных дисков и идеальное состояние салона. Подробностей о ее владельце и историю обслуживания нет, однако это, вероятно, не повлияло на участников торгов. В результате лот был продан за впечатляющие 71 500 долларов.

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В то же время Honda Civic Si Coupe 2000 года продали за 66 000 долларов. За все эти годы он проехал всего 3316 км. Кузов авто окрашен в цвет Electron Blue Pearl. Этот Civic Si и имеет такую же пятиступенчатую механическую коробку передач и передний привод, что и CRX, однако, в отличие от нее, его 1,6-литровый двигатель уже оснащался системой VTEC.

Салон этого Civic также в отличном состоянии. Конечно, приборная панель и стереосистема устарели по современным стандартам, но все детали и поверхности, кажется, хорошо сохранились в течение последних 25 лет.