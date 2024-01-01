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Автомобили каких брендов в 2024 году покупали чаще всего

Результаты 2024 года показывают интересные тенденции несмотря на то, что лидер остается неизменным уже более десяти лет. Почти вся первая десятка демонстрирует спад. Наиболее существенный рост у BYD.
Опубликован рейтинг самых популярных автобрендов в 2024 году - Auto24
Евгений Гудущан
logo31 января, 11:50
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В мировом рейтинге самых популярных автомобильных брендов по итогам 2024 года лидирует Toyota. Уже на протяжении 11 лет лидер мировых продаж остается неизменным, пополняют эксперты Focus2move.

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Первая по объемам продаж Toyota в 2024 году реализовала по всему миру 9,09 млн своих автомобилей, что на 0,7% меньше, чем за год. Доля марок в мировых продажах составила 10,7%.

Volkswagen, занявший другое место, сумел продать за этот же период 4,93 млн. машин (0%), а его доля составила 5,8%.

На третьей строчке находится BYD, который поднялся в рейтинге сразу на шесть ступенек вверх. Его результат по итогам прошлого года составил 3,80 млн проданных машин. Этот бренд показал наибольший рост (+41,6%).

На четвертой позиции расположилась Honda с результатом 3,74 млн реализованных автомобилей (-31,1% к 2023 году). Пятую позицию рейтинга занимает Ford с показателем 3,69 млн единиц (-0,9%). За ним следуют Hyundai (3,69 млн шт.; -3,7%), Nissan (3,13 млн шт.; +0,1%), Chevrolet (3,03 млн шт.; -2,9%). , и Kia (2,91 млн шт.; -1,9%). Замыкает ТОП-10 Mercedes-Benz (2,18 млн. шт.; +1,5%).

  1. Toyota 9,09 млн (9,09 млн. шт.; -0,7%)
  2. Volkswagen (4,93 млн. шт.; 0%)
  3. BYD (3,80 млн. шт.; +41,6%)
  4. Honda (3,74 млн. шт.; -31,1%)
  5. Ford (3,69 млн. шт.; -0,9%)
  6. Hyundai (3,69 млн шт.; -3,7%)
  7. Nissan (3,13 млн шт.; +0,1%)
  8. Chevrolet (3,03 млн шт.; -2,9%)
  9. Kia (2,91 млн шт.; -1,9%)
  10. Mercedes-Benz (2,18 млн шт.; +1,5%)
#Aвтобизнес #Регистриция автомобиля #Новости