Автомобили каких брендов в 2024 году покупали чаще всего

В мировом рейтинге самых популярных автомобильных брендов по итогам 2024 года лидирует Toyota. Уже на протяжении 11 лет лидер мировых продаж остается неизменным, пополняют эксперты Focus2move.

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Первая по объемам продаж Toyota в 2024 году реализовала по всему миру 9,09 млн своих автомобилей, что на 0,7% меньше, чем за год. Доля марок в мировых продажах составила 10,7%.

Volkswagen, занявший другое место, сумел продать за этот же период 4,93 млн. машин (0%), а его доля составила 5,8%.

На третьей строчке находится BYD, который поднялся в рейтинге сразу на шесть ступенек вверх. Его результат по итогам прошлого года составил 3,80 млн проданных машин. Этот бренд показал наибольший рост (+41,6%).

На четвертой позиции расположилась Honda с результатом 3,74 млн реализованных автомобилей (-31,1% к 2023 году). Пятую позицию рейтинга занимает Ford с показателем 3,69 млн единиц (-0,9%). За ним следуют Hyundai (3,69 млн шт.; -3,7%), Nissan (3,13 млн шт.; +0,1%), Chevrolet (3,03 млн шт.; -2,9%). , и Kia (2,91 млн шт.; -1,9%). Замыкает ТОП-10 Mercedes-Benz (2,18 млн. шт.; +1,5%).