Які бренди продали найбільше автомобілів у 2024 році

У світовому рейтингу найпопулярніших автомобільних брендів за підсумками 2024 року лідирує Toyota. Вже протягом 11 років лідер світових продажів залишається незмінним, розповідають експерти Focus2move.

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Перша за обсягами продажів Toyota у 2024 році реалізувала по всьому світу 9,09 млн своїх автомобілів, що на 0,7% менше, ніж за рік. Частка марок у світових продажах становила 10,7%.

Volkswagen, який посів інше місце, зумів продати за цей же період 4,93 млн. машин (0%), а його частка склала 5,8%.

На третьому рядку знаходиться BYD, який піднявся в рейтингу відразу на шість сходинок догори. Його результат за підсумками минулого року становив 3,80 млн проданих машин. Цей бренд показав найбільше зростання (+41,6%).

На четвертій позиції розташувалася Honda з результатом 3,74 млн реалізованих автомобілів (-31,1% до 2023 року). П'яту позицію рейтингу займає Ford із показником 3,69 млн одиниць (-0,9%). За ним слідують Hyundai (3,69 млн шт.; -3,7%), Nissan (3,13 млн шт.; +0,1%), Chevrolet (3,03 млн шт.; -2,9%). , та Kia (2,91 млн шт.; -1,9%). Замикає ТОП-10 Mercedes-Benz (2,18 млн. шт.; +1,5%).