Які "свіжі" авто купували українці: рейтинг

Tesla Model Y
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Впродовж листопада свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14,7 тис. легкових авто з пробігом. Авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості, повідомляє Укравтопром.
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Вперше, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто – 35%
- Дизельні – 11%;
- Гібридні – 7%;
- Авто з ГБО – 3%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 298 од.;
- Tesla Model 3 - 252 од.;
- Hyundai Kona - 185 од.;
- KIA Niro - 171 од.;
- Audi E-Tron Sportback - 143 од.;
- Nissan Rogue - 138 од.;
- Mazda CX5 - 131 од.;
- Volkswagen Tiguan - 125 од.;
- Nissan Leaf - 108 од.;
- Audi Q5 - 106 од.