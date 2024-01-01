Які "свіжі" авто купували українці: рейтинг

Впродовж листопада свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14,7 тис. легкових авто з пробігом. Авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості, повідомляє Укравтопром.

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Вперше, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.

Далі йдуть:

Бензинові авто – 35%

Дизельні – 11%;

Гібридні – 7%;

Авто з ГБО – 3%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: