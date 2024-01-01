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Які "свіжі" авто купували українці: рейтинг

Названо найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років.
Які авто віком до 5 років купують українці- Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo27 грудня, 11:45
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Впродовж листопада свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14,7 тис. легкових авто з пробігом. Авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості, повідомляє Укравтопром.

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Вперше, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.

Далі йдуть:

  • Бензинові авто – 35%
  • Дизельні – 11%;
  • Гібридні – 7%;
  • Авто з ГБО – 3%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. Tesla Model Y - 298 од.;
  2. Tesla Model 3 - 252 од.;
  3. Hyundai Kona - 185 од.;
  4. KIA Niro - 171 од.;
  5. Audi E-Tron Sportback - 143 од.;
  6. Nissan Rogue - 138 од.;
  7. Mazda CX5 - 131 од.;
  8. Volkswagen Tiguan - 125 од.;
  9. Nissan Leaf - 108 од.;
  10. Audi Q5 - 106 од.
#Автобізнес #Новини