Какие "свежие" авто покупали украинцы: рейтинг

В течение ноября свою первую регистрацию в Украине прошли 14,7 тыс. легковых авто с пробегом. Авто возрастом до 5 лет составляли 31% этого количества, сообщает Укравтопром.

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Впервые, наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 44%.

Далее следуют:

Бензиновые авто – 35%

Дизельные – 11%;

Гибридные – 7%;

Авто с ГБО – 3%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались: