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Какие "свежие" авто покупали украинцы: рейтинг

Названы самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет.
Какие авто возрастом до 5 лет покупают украинцы- Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo27 декабря, 11:45
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В течение ноября свою первую регистрацию в Украине прошли 14,7 тыс. легковых авто с пробегом. Авто возрастом до 5 лет составляли 31% этого количества, сообщает Укравтопром.

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Впервые, наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 44%.

Далее следуют:

  • Бензиновые авто – 35%
  • Дизельные – 11%;
  • Гибридные – 7%;
  • Авто с ГБО – 3%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. Tesla Model Y - 298 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 252 ед.;
  3. Hyundai Kona - 185 ед.;
  4. KIA Niro - 171 ед.;
  5. Audi E-Tron Sportback - 143 ед.;
  6. Nissan Rogue - 138 ед.;
  7. Mazda CX5 - 131 ед.;
  8. Volkswagen Tiguan - 125 ед.;
  9. Nissan Leaf - 108 ед.;
  10. Audi Q5 - 106 ед.
#Aвтобизнес #Новости