Какие "свежие" авто покупали украинцы: рейтинг

Tesla Model Y
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В течение ноября свою первую регистрацию в Украине прошли 14,7 тыс. легковых авто с пробегом. Авто возрастом до 5 лет составляли 31% этого количества, сообщает Укравтопром.
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Впервые, наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 44%.
Далее следуют:
- Бензиновые авто – 35%
- Дизельные – 11%;
- Гибридные – 7%;
- Авто с ГБО – 3%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- Tesla Model Y - 298 ед.;
- Tesla Model 3 - 252 ед.;
- Hyundai Kona - 185 ед.;
- KIA Niro - 171 ед.;
- Audi E-Tron Sportback - 143 ед.;
- Nissan Rogue - 138 ед.;
- Mazda CX5 - 131 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 125 ед.;
- Nissan Leaf - 108 ед.;
- Audi Q5 - 106 ед.