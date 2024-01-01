Болид Формулы 1 Кими Райкконена продадут на аукционе

Как сообщает Carscoops, болид будет выставлен на аукционе RM Sotheby's в феврале. Эксперты ожидают получить за лот от 375 000 до 475 00 долларов. Это означает, что даже неисправный болид Формулы 1, стоит на уровне с ценной среди коллекционеров Ferrari 296 GTB.

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На счету Lotus E21 шесть подиумов, в частности вторые места на Гран При Германии и Венгрии Кими Райкконена, а также три третьих позиции в Корее, Японии и Индии когда за рулем был Ромен Грожан.

Таким образом, хотя эта конкретная машина не имеет никаких побед в гонках, у нее был достаточно успешный сезон. Автомобиль предлагается непосредственно командой BWT Alpine F1 Team и выглядит так же как и в сезоне 2013 года.

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В описании отмечается, что автомобиль имеет техническую неисправность, но не указывается, или оригинальный 2,4-литровый атмосферный Renault V8 был полностью удален, или он просто требует определенной работы, чтобы снова запуститься. Однако, для тех коллекционеров, шанс обладать автомобилем Формулы-1 может быть слишком соблазнительным, чтобы упустить его.