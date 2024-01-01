Сезон Формулы 1 2024 года завершен: итоги

Основными претендентами на звание чемпиона были команды McLaren и Ferrari. Однако, для Скудерии получить титул было гораздо труднее, из-за отставания по очкам в зачете. К тому же накануне финальной гонки в Абу-Даби, Шарль Леклер получил штраф за замену элементов силовой установки. В то же время McLaren по результатам квалификации получили первый ряд.

Читайте также: Кто досрочно стал чемпионом Формулы 1 сезона-2024

Однако, на первом круге действующий чемпион Макс Ферстаппен выбил Оскара Пиастри и поэтому австралиец опустился за пределы зачетной десятки и был вынужден отыгрывать позиции. В конце концов, обладателями Кубка все же стала команда McLaren, благодаря победе Ландо Норриса. К слову, Оскар Пиастри финишировал десятым.

Шарль Леклер, стартовав с 19 позиции, продемонстрировал великолепный пилотаж и благодаря высокому темпу проехал под клетчатым флагом третьим, а его напарник - Карлос Сайнс, который провел последнее Гран При за Ferrari, ведь в следующем году присоединится к Williams - финишировал вторым.

Несмотря на это, Ferrari все равно не хватило 14 очков - McLaren набрала 666 зачетных баллов, тогда как Скудерия – только 652. Третье место получила Red Bull, четвертыми стали “серебряные стрелы” Mercedes-AMG, пятыми – Aston Martin, шестыми – Alpine, седьмыми – Haas, восьмыми – VCARB (Racing Bulls), девятую позицию получила команда Williams, а аутсайдерами являются Kick Sauber.

Также интересно: В Формуле 1 снова будет 11 команд: какой автопроизводитель присоединится к чемпионату

Интересно, что сезон 2024 года будет последним для нескольких пилотов. В частности, Формулу-1 покинут Кевин Магнуссен, Вальтери Боттас и Чжоу Гуанью. Также неопределенное будущее Серхио Переса. По слухам, зимой мексиканец может покинуть Red Bull.

Последние минуты Льюиса Хэмилтона за рулем болида Mercedes-AMG W15/ Фото: Motorsport Images

К слову, сменят команды следующие пилоты: Льюис Хэмилтон – переходит из Mercedes-AMG в Ferrari, Карлос Сайнс – из Ferarri в Williams, Эстебан Окон – из Alpine в Haas, Нико Хюлькенберг – из Haas в Sauber.

Читайте также: Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун продает уникальную коллекцию болидов

Кроме этого, со следующего сезона к пелетону “королевы автоспорта” присоединятся несколько новичков из Формулы 2. Действующий чемпион Габриэль Бартолето получил место в Sauber, Андреа Кими Антонелли заменит Льюиса Хэмилтона в Mercedes-AMG, Джек Дуэн станет пилотом Alpine, а Оливер Берман – гонщиком Haas.

Также, по слухам, к команде Racing Bulls присоединится Айзек Аджар, ведь ее действующие пилоты – Юки Цунода и Лиам Лоусонс рассматриваются в качестве замены Серхио Пересу. Первый этап Формулы 1 сезона 2025 начнется 16 марта на трассе Альберт-Парк в Мельбурне, Австралия.