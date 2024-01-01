Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун продает уникальную коллекцию болидов

Как сообщает BBC, бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун объявил, что собирается продать собственную коллекцию, включающую болиды, которыми управляли такие легенды автоспорта, как Михаэль Шумахер, Ники Лауда, Нельсон Пике, Альберто Аскари и другие знаменитые пилоты.

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В частности, в собственности Экклстоуна есть Vanwall VW10 Стирлинга Мосса, который стал первым британским автомобилем, выигравшим гонку Формулы 1 и Кубок конструкторов в 1958 году, уникальный Brabham BT46B с огромным вентилятором сзади, позволивший ему выиграть свою первую и единственную гонку, ведь впоследствии эту машину признали несоответствующей регламенту соревнований.

Причиной продажи коллекции является скандальное прошлое британца. В прошлом году Экклстоун признал себя виновным в мошенничестве, поскольку он не задекларировал более 400 миллионов фунтов стерлингов (около 509 миллионов долларов) активов, хранящихся в трасте в Сингапуре. Бывший глава Формулы 1 согласился вернуть почти 653 миллиона фунтов стерлингов (около 830 миллионов долларов) налогово-таможенной службе Его Величества и был приговорен к 17 месяцам заключения с отсрочкой на два года.

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“Я люблю все свои машины, но пришло время подумать о том, что с ними произойдет, если меня больше не будет, и поэтому я решил их продать. После того, как я собирал и владел ими столько времени, я хотел бы знать, куда они делись, и не оставлять их жене, если меня не будет рядом”, - сказал 94-летний бизнесмен в заявлении. Однако, вместо того, чтобы продавать автомобили на аукционе, Экклстоун продаст коллекцию через торговца спортивными и гоночными автомобилями Тома Хартли-младшего.