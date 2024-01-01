Колишній керівник Формули 1 Берні Екклстоун продає унікальну колекцію болідів

Як повідомляє BBC, колишній бос Формули-1 Берні Екклстоун оголосив, що збирається продати власну колекцію, що включає боліди, якими керували такі легенди автоспорту, як Міхаель Шумахер, Нікі Лауда, Нельсон Піке, Альберто Аскарі та інші славетні пілоти.

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Зокрема, у власності Екклстоуна є Vanwall VW10 Стірлінга Мосса, який став першим британським автомобілем, що виграв гонку Формули 1 й Кубок конструкторів у 1958 році, унікальний Brabham BT46B з велетенським вентилятором позаду, що дозволив йому виграти свою першу і єдину гонку, адже згодом цю автівку визнали невідповідною до регламенту змаганнь.

Причиною продажу колекції є скандальне минуле британця. Минулого року Екклстоун визнав себе винним у шахрайстві, оскільки він не задекларував понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 509 мільйонів доларів) активів, що зберігаються в трасті в Сінгапурі. Колишній очільник Формули 1 погодився повернути майже 653 мільйони фунтів стерлінгів (близько 830 мільйонів доларів) податково-митній службі Його Величності та був засуджений до 17 місяців ув’язнення з відстрочкою на два роки.

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“Я люблю всі свої машини, але настав час подумати про те, що з ними станеться, якщо мене більше не буде, і тому я вирішив їх продати. Після того, як я збирав і володів ними стільки часу, я хотів би знати, куди вони поділися, і не залишати їх дружині, якщо мене не буде поруч”, — сказав 94-річний бізнесмен у заяві. Проте, замість того, щоб продавати автомобілі на аукціоні, Екклстоун продасть колекцію через торговця спортивними та гоночними автомобілями Тома Хартлі-молодшого.