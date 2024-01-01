Хто достроково став чемпіоном Формули 1 сезону-2024

Поул у кваліфікації здобув Джордж Рассел й саме він зміг здобути свою третю перемогу у Формулі 1. Другим став його напарник – Льюїс Хемілтон, який стартувавши з 10 позиції зміг продемонструвати суттєве покращення.

Читайте також: Формула 1: Гран Прі Бразилії вийшов напрочуд багатим на події

А от для пілота Alpine П’єра Гаслі ситуація склалась інакше: француз провів чудову кваліфікацію й показав третій найшвидший час, проте під час основного заїзду елементи силової установки його боліду вийшли з ладу й гонщик був змушений зійти з дистанції.

Одразу за гонщиками Mercedes-AMG фінішували пілоти Ferrari. Карлос Сайнц здобув місце на подіумі, а його напарник Шарль Леклер, який на початку гонки навіть атакував Рассела в боротьбі за лідерство, фінішував четвертим.

П’ятим став Макс Ферстаппен, який, здавалося, не надто атакував пілотів Ferrari, адже 5 позиція на фініші цілком задовольняла нідерландця й гарантувала йому 4 чемпіонський титул, адже Ландо Норріс фінішував одразу за ним.

Сьому позицію на фініші здобув Оскар Піастрі, восьмим став Ніко Хюлькенберг, дев’ятим – Юкі Цунода, а замкнув очкову десятку Серхіо Перес. Таким чином, Макс Ферстаппен зрівнявся за кількістю титулів з Аленом Простом й Себастьяном Феттелем.

Також цікаво: Формула 1 впроваджує водневі технології в автоспорт

За цим показником його випереджають лише Хуан Мануель Фанхіо, який 5 разів ставав чемпіоном світу, а також семикратні чемпіони Льюїс Хемілтон та Міхаель Шумахер. Попереду в календарі “королеви автоспорту” залишилось всього два етапи – ГП Катару та Абу-Дабі, що відбудуться 1 та 8 грудня відповідно.

Попри те, що ім’я чемпіона вже відомо, боротьба за звання найкращої команди – володаря Кубку конструкторів, все ще триває. Головними претендентами є лідируюча McLaren й Ferrari з Red Bull, які відстають лише на 24 та 29 очок.