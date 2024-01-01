Формула 1: Гран Прі Бразилії вийшов напрочуд багатим на події

Гран Прі окрім звичайного заїзду також передбачав суботню спринтерську гонку, яка пройшла досить типово для поточного сезону. Максимальну кількість очок здобув Ландо Норріс. Другим став Оскар Піастрі, а третім – Макс Ферстаппен.

Читайте також: Формула 1: McLaren здобуває дубль на чолі з Піастрі на Гран Прі Угорщини

Однак найцікавіші події почались згодом. Основна кваліфікація на перегони не змогла відбутися в суботу через сильний дощ. Дирекція декілька разів відкладала старт сесії, допоки взагалі не перенесла її на неділю.

Через це час старту також було перенесено на 2,5 години. Проте наступного дня умови на трасі також важко було назвати комфортними для пілотів. Втім, кваліфікація почалась за графіком й була зупинена червоними прапорами аж 5 разів – гонщикам було важко пілотувати за таких умов й вони часто потрапляли в аварію.

Також цікаво: Як пройшов Гран Прі США: огляд етапу Формули 1

Через це були розбиті або пошкоджені боліди Ленса Стролла, Карлоса Сайнса, Фернандо Алонсо, Франко Колапінто й Алекса Албона. Болід останнього був настільки пошкоджений, що механіки не встигли відновити його. На авто Сайнса механіки Ferrari замінили елементи трансмісії, тому він стартував з піт-лейн.

Переможцем кваліфікації став Ландо Норріс. Водночас Макс Ферстаппен не встиг показати час кола другому сегменті й вибув на 12 позначці, проте стартував лише з 17 позиції, адже отримав штраф за заміну компонентів силової установки.

Основні перегони також пройшли за дощових умов. Через це ще на підготовчому колі відбувався справжній хаос. Ленс Стролл вилетів за межі траси й застряг у грав’яній пастці, тим самим спричинивши перенесення процедури старту ще на 10 хв.

Згодом Норріс порушив стартову процедуру, зрушивши з місця, коли старт було скасовано. За ним рушили ще три гонщики – Джордж Рассел, Юкі Цунода та Ліам Лоусон, тоді як інші пілоти залишилися на стартовій решітці.

Читайте також: Формула 1: Макс Ферстаппен перемагає на Гран Прі Іспанії

Після старту Джордж Рассел випередив Норріса в боротьбі за лідерство. Такий порядок зберігався аж до 27 кола, коли відбувалась аварія Ніко Хюлькенберга (згодом його дискваліфікували через несанкціонований виїзд на трасу). Через це на трасі з’явився автомобіль безпеки й деякі пілоти виконали піт-стоп, тоді як лідери Рассел та Норріс поїхали на піт-стоп в момент, коли було піднято зелений прапор.

На 32 колі розбився Франко Колапінто, тому дирекція зупинила гонку. Це дозволило Ферстаппену та обом пілотам Alpine – П’єру Гаслі та Естебану Окону, який очолив пелетон, замінити гуму, не втрачаючи часу на піт-стопі. Після рестарту Макс обійшов Окона й зберіг лідерство до кінця заїзду.

Читайте також: Формула 1: Шарль Леклер вперше перемагає на домашньому Грін Прі Монако

Таким чином Ферстаппен здобув дорогоцінні очки, що збільшили його перевагу над Норрісом в особистому заліку, а пілоти французької команди здобули перший подіум в сезоні. Наступний етап Формули-1 відбудеться у Лас-Вегасі, 21-23 листопада.