Як пройшов Гран Прі США: огляд етапу Формули 1

Перемога Леклера стала третьою для монегаска в цьому сезоні – раніше він виграв в Монако та в Монці. На старті заїзду йому вдалось прорватись з 4 місця на 1, адже претенденти на чемпіонство – Макс Ферстаппен та Ландо Норріс були захоплені власною боротьбою.

Читайте також: Формула 1: McLaren здобуває дубль на чолі з Піастрі на Гран Прі Угорщини

В результаті агресивної атаки в першому повороті з боку Макса, Ландо вилетів за межі траси й опинився на четвертій позиції. Карлос Сайнс провів чудову гонку, адже стартувавши третім зміг спершу утримати третє місце, а згодом завоювати друге.

Під кінець перегонів Ферстаппен та Норріс вели боротьбу за третє місце. Британець спробував виконати обгін й отримав перевагу шляхом виїзду за межі траси, за що по завершенню перегонів отримав штраф в 5 секунд й у фінальному протоколі залишився четвертим.

Також цікаво: Ferrari 248 F1 Міхаеля Шумахера продадуть на аукціоні

П’ятим фінішу дістався Піастрі, шостим – Рассел, сьомим – Перес, восьмим – Хюлькенберг, дев’ятим – Ліам Лоусон, десятим – Франко Колапінто. В особистому заліку продовжує лідирувати Ферстаппен, у якого зараз 354 очки. Водночас Ландо Норріс іде другим із 297 очками, а Шарль Леклер – третій. Він має 275 очок.

Кубок конструкторів очолює McLaren із 544 очками. Red Bull відстає рівно на 40 очок – 504, а Ferrari - 496. Попередній Гран-прі Сінгапуру виграв Ландо Норріс. Тоді Ферстаппен став другим, а Піастрі піднявся на третю сходинку. Це дозволило McLaren очолити боротьбу за титул найкращої команди.

Наступний етап Формули 1 - Гран-прі Мексики, відбудеться у Мехіко 27 жовтня очікується. Старт гонки розпочнеться о 22:00. Цікаво, що Автодром імені братів Родрігес розташований на висоті 2 285 метрів над рівнем моря, що призводить до падіння потужності двигунів болідів через розріджене повітря.