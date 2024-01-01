Ferrari 248 F1 Міхаеля Шумахера продадуть на аукціоні

Як передає Motor1, Ferrari 248 Міхаеля Шумахера 2006 року, на якому легендарний пілот виграв Гран-прі США, Європи та Німеччини, а також перевершив рекорд Айртона Сенни з кількості поул-позишн, незабаром отримає нового власника.

Читайте також: Ferrari представила розкішний гібридний гіперкар F80, вартістю $4 млн доларів

Болід має номер шасі 254 й був першим болідом Ferrari з двигуном V8. Він мав об’єм 2,4 літра й спершу видавав потужність в 730 кінських сил, яку згодом підвищили 785 “коней”.

Поточний власник викупив болід у команди Ferrari у грудні 2007 року. У 2008 році він отримав сертифікат Ferrari Classiche, який підтвердив, що його компоненти мали відповідні номери.

Також цікаво: Єдину в Україні Ferrari 296 GTB за 300 тисяч євро розбили у Києві: відео

RM Sotheby's не вказує приблизну ціну продажу, хоча вона доступна за запитом. Повідомляється, що торги почнуться 14 листопада.