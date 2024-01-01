Ferrari представила розкішний гібридний гіперкар F80, вартістю $4 млн

Новий F80 займатиме флагманську позицію в лінійці італійського бренду. Останній топовий гіперкар компанії – Ferrari LaFerrari, дебютував понад 10 років тому й через це був замінений. Новинка кардинально відрізняється від свого попередника.

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Її серцем є V6, що працює в парі з трьома електромоторами, вбудованими у трансмісію. Виключно ДВЗ видає 900 к.с., тоді як електромотори створюють додаткові 300 к.с., через що загальна потужність установки становить 1200 італійських “конячок”. Це означає, що F80 є найпотужнішим автомобілем Ferrari за всю історію компанії.

Ferrari F80

Автовиробник каже, що автомобіль може досягнути першої сотні всього за 2,15 секунди й 200 км/год за 5,75 секунди. Максимальна швидкість – 350 км/год. Інженери компанії спеціально налаштували 8-ступеневу трансмісію з подвійним зчепленням для максимального прискорення та надійності. Окрім цього, електромотори також були виготовлені Ferrari власноруч.

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На передній осі розміщено два плюс інвертор і вбудовану систему охолодження, тоді як третій двигун розташований ззаду. Два двигуни спереду дозволяють розподіляти крутний момент і можуть посилати до 210 кВт назад на передню вісь за допомогою рекуперативного гальмування. Водночас задній двигун застосовується для запуску ДВЗ, зарядки батареї та передачі крутного моменту на задню вісь.

До слова, ємність батареї становить 2,3 кВт-год й автівка має 800-вольтову архітектуру. Окрім цього, модель має монококове шасі з вуглецевого волокна, двері, що відкриваються вверх та підрамники з алюмінію. На відміну від McLaren W1, водійське сидіння можна регулювати в різних площинах. Зазначається, що компанія використала технології з Формули 1, аби покращити аеродинаміку автівки, зокрема – рухоме заднє антикрило.

Ferrari F80 має три різних режими руху: Hybrid, Performance і Qualify. На відміну від W1, автівка не має режиму повністю електричного приводу, проте режим Hybrid за замовчуванням надає пріоритет відновленню енергії та заряду батареї, тоді як режим Performance видає більше енергії, зберігаючи заряд батареї приблизно на 70 відсотків. Водночас режим Qualify, розкриває всю потужність F80.

Як і Purosangue, F80 також отримав систему активної підвіски на основі золотникових амортизаторів Multimatic. Кожен амортизатор має двигун, який може гальмувати або прискорювати поршень, усуваючи потребу в стабілізаторах поперечної стійкості та забезпечуючи величезний розкид між якістю їзди та керованістю.

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Все це спричинило вартість F80 в 4 мільйони доларів. Це означає, що новинка є також найдорожчим автомобілем Ferrari в історії й вдвічі дорожчим за конкурента від McLaren. Тираж буде обмежений 799 екземплярами. Виробництво розпочнуть у 2025 році й воно триватиме до 2027 року включно.