Представлено найпотужніший McLaren в історії

Компанія позиціонує нову модель, як ідейного наступника гіперкарів “1” – F1 та P1. Серцем автівки є гібридна установка на базі V8 забезпечує загальну потужність в 1275 “коней” й 1340 Нм крутного моменту.

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Завдяки вазі в 1399 кг, та ефективній роботизованій КПП гіперкар досягає першої сотні всього за 2,7, до 200 км/год за 5,8 секунди та до 300 км/год менш ніж за 12,8 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 350 км/год.

З особливостей моделі також є відсутність повного приводу – задній привід є даниною гоночної спадщини компанії, а також гідравлічні системи рульового управління та гальм. Впізнати автомобіль можна за складними аеродинамічними елементами, які сконструйовані завдяки досвіду McLaren у Формулі 1.

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Окрім цього, автомобіль отримав “граунд-ефект” та активну аеродинаміку. W1 може «змінювати форму», завдяки рухомим переднім та заднім крилам. Задня частина має заднє крило «Active Long Tail», яке розширює робочу зону дифузора та діє як повітряне гальмо, а також крило DRS.

Автівка генерує 350 кг притискної сили спереду та 650 кг ззаду, створюючи загальну притискну силу до 1000 кг у швидкісних поворотах. McLaren каже, що вартість W1 стартуватиме від 2,1 мільйона доларів, але для покупців також буде доступний необмежений список індивідуальних опцій. Всього буде випущено 399 одиниць і з високою ймовірністю, двох однакових McLaren W1 в світі не буде.