Представлен самый мощный McLaren в истории

Компания позиционирует новую модель, как идейного преемника гиперкаров “1” – F1 и P1. Сердцем автомобиля является гибридная установка на базе V8 обеспечивающая общую мощность в 1275 “лошадей” и 1340 Нм крутящего момента.

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Благодаря весу в 1399 кг, и эффективной роботизированной КПП гиперкар достигает первой сотни всего за 2,7, до 200 км/ч за 5,8 секунды и до 300 км/ч менее чем за 12,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 350 км/ч.

Из особенностей модели также является отсутствие полного привода – задний привод является данью гоночного наследия компании, а также гидравлические системы рулевого управления и тормозов. Узнать автомобиль можно по сложным аэродинамическими элементами, которые сконструированы благодаря опыту McLaren в Формуле 1.

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Кроме этого, автомобиль получил “граунд-эффект” и активную аэродинамику. W1 может "менять форму", благодаря подвижным передним и задним крыльям. Задняя часть имеет заднее крыло "Active Long Tail", которое расширяет рабочую зону диффузора и действует как воздушный тормоз, а также крыло DRS.

Автомобиль генерирует 350 кг прижимной силы спереди и 650 кг сзади, создавая общую прижимную силу до 1000 кг в скоростных поворотах. McLaren говорит, что стоимость W1 будет стартовать от 2,1 миллиона долларов, но для покупателей также будет доступен неограниченный список индивидуальных опций. Всего будет выпущено 399 единиц и с высокой вероятностью, двух одинаковых McLaren W1 в мире не будет.