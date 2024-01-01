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McLaren P1 превратили в автомобиль для дрифта всего за 100 дней

Дрифтер из Новой Зеландии, который известен благодаря своим проектам спортивных роторных автомобилей на базе шасси Mazda, создал уникальный McLaren P1 для дрифта.
Мастера превратили редкий McLaren P1 в болид для дрифта - Auto24

ФОТО: Autoevolution|

McLaren P1

Даниил Северенчук
logo30 июня, 09:05
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Майк Уиддет – профессиональный дрифтер, который участвовал в гонках в Formula Drift в США и Японии, а также в заездах на Гудвудском фестивале скорости. Как передает Autoevolution, в течение последних 10 лет он поднимался на гору Пайкс-Пик и всегда устраивал шоу для зрителей, ведь использует различные автомобили.

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Однако, этом году, он решил удивить публику еще больше. Для этого он с командой построил уникальный McLaren P1.

Всего было выпущено 58 экземпляров P1, после того, как McLaren прекратила производство в 2015 году. На момент выхода на рынок суперкар стоил более 2,4 миллионов долларов.

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Оригинальный McLaren P1 предлагался с V8 с двойным турбонаддувом мощностью 986 лошадиных сил, а также был оснащен системой снижения лобового сопротивления, которая также используется Формуле-1.

В собственном блоге пилота показан подробный процесс постройки болида. В частности, стандартный двигатель заменили на роторную силовую установку, а сам проект был создан всего за 100 дней. Автомобиль будет представлен публике во время заезда на Гудвудском фестивале скорости 11 и 14 июля.

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