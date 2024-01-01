McLaren P1 превратили в автомобиль для дрифта всего за 100 дней

Майк Уиддет – профессиональный дрифтер, который участвовал в гонках в Formula Drift в США и Японии, а также в заездах на Гудвудском фестивале скорости. Как передает Autoevolution, в течение последних 10 лет он поднимался на гору Пайкс-Пик и всегда устраивал шоу для зрителей, ведь использует различные автомобили.

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Однако, этом году, он решил удивить публику еще больше. Для этого он с командой построил уникальный McLaren P1.

Всего было выпущено 58 экземпляров P1, после того, как McLaren прекратила производство в 2015 году. На момент выхода на рынок суперкар стоил более 2,4 миллионов долларов.

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Оригинальный McLaren P1 предлагался с V8 с двойным турбонаддувом мощностью 986 лошадиных сил, а также был оснащен системой снижения лобового сопротивления, которая также используется Формуле-1.

В собственном блоге пилота показан подробный процесс постройки болида. В частности, стандартный двигатель заменили на роторную силовую установку, а сам проект был создан всего за 100 дней. Автомобиль будет представлен публике во время заезда на Гудвудском фестивале скорости 11 и 14 июля.