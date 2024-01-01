Электрифицированные DeLorean DMC-12 уже доступны для заказа

Культовый автомобиль возвращается в продажу в электрическом варианте, благодаря энтузиастам Electrogenic. Как сообщает Carscoops, “комплект обновления”, который разработали инженеры, представляет собой батареей емкостью 43 кВт-ч и электромотора.

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Аккумулятор размещают на место, где устанавливался топливный бак, а электромотор на задней оси заменяет стандартный V6 и имеет мощность в 215 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Это значительный прирост мощности, по сравнению со стандартным ДВС на 130 л.с.

Компания заявляет, что разгон электрической версии до 100 км/ч составляет ровно 5 секунд. Сообщается, что переоборудование на электрическую версию не требует дополнительных изменений в конструкции оригинального DeLorean. К тому же переход на электричество добавляет лишь 40 кг к стандартному весу авто.

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"С момента основания Electrogenic в 2018 году мы увидели большой интерес со всего мира к перспективе конверсии DeLorean EV. Благодаря научно-фантастическому дизайну, который все еще потрясающий в течение 40 лет назад, и потрясающему двигателю, он действительно является идеальным кандидатом для преобразования в электрический привод", — сказал Стив Драммонд, генеральный директор Electrogenic.

Сообщается, что стоимость переоборудования оценивается от 82 000 до 107 000 долларов США для, в зависимости от состояния автомобиля-донора и сложности работы мастеров Electrogenic.