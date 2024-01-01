Как размещать груз на внешних багажниках автомобилей

Во время дальних путешествий или перевозке спортивного инвентаря (лыжи, велосипеды) даже большого багажного отделения недостаточно. Руководитель отдела развития аэродинамики Škoda Auto Ян Ягрик рекомендует, как правильно использовать внешние багажники.

Кроме безопасного размещения внешних багажников, важной проблемой является расход топлива и запас хода: дополнительный груз за пределами салона ощутимо влияет на аэродинамику транспортного средства. Не удивляйтесь, но даже выдвинутая антенна радио влияет на увеличенное потребление топлива, не говоря уже о багажнике сверху.

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Внешний ящик на крыше или закрепленные на специальном креплении сзади велосипеды существенно повлияют на потребление топлива – перерасход гарантирован. Кроме этого, будет повышенный шум и дополнительная нагрузка на шины, протектор которых будет стираться быстрее, чем в обычном режиме.

Для безопасного путешествия и экономного использования топлива важно использовать одобренные и должным образом омологированные аксессуары. При этом следует убедиться, что дополнительный груз надежно закреплен – безопасность прежде всего.

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Водитель ответственен за все

В любой стране водитель несет персональную ответственность за то, чтобы ни одна часть внешнего груза не сорвалась и не выпала.

"Все съемное оборудование должно перевозиться в автомобиле. Если к вашему велосипеду прикреплена бутылка с напитком, велокомпьютер или детское сиденье, их нужно перевозить в автомобиле. Инструкция по эксплуатации поможет с правильной установкой носителей", – говорит Душан Матеаско, который занимается аксессуарами в Škoda.

Важно правильно и безопасно прикрепить груз. Фото: Škoda

Следует учесть, что багажник для велосипеда, который установлен на фаркопе позади автомобиля, меньше влияет на аэродинамику автомобиля, чем велосипеды, закрепленные на крыше. Следует учитывать и другие правила.

"Водители должны соблюдать ограничения нагрузки на крышу автомобиля или буксировочное устройство, придерживаться максимально допустимой скорости и проверять, закреплен ли груз каждый раз, когда они останавливаются", – говорит Матеаско.

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Авторы разработанных советов предостерегают еще от одной ошибки. Речь идет о держателе на буксировочной стойке, закрывающем номерной знак. Его нужно разместить на задней части крепления. В некоторых странах нужен третий номерной знак, который выдают органы власти по запросу, тогда как в других (например, в Чехии) достаточно переместить задний номерной знак в положение, где его видно.

Авторизованные аксессуары лучшие

Лучший способ убедиться, что аксессуары подходят для автомобиля – это приобрести их непосредственно у производителя автомобиля или у официальных дилеров.

Багажник для велосипеда на фаркопе позади автомобиля меньше влияет на аэродинамику автомобиля, чем на крыше. Фото: Škoda

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Использование проверенных сертифицированных аксессуаров – это не прихоть производителя для дополнительного заработка, а требование безопасности. Скажем, системы крыши должны соответствовать стандарту CityCrash, согласно которому в случае удара ни один объект или деталь весом более 10 граммов не могут быть выпущены из машины, которая перегружена на + 20% по сравнению с максимально допустимым весом.

Об аэродинамике не забывайте

"Оригинальные аксессуары Škoda также подвергаются аэродинамической оптимизации во время разработки. Сначала используется компьютерное моделирование, а на завершающем этапе – путем измерения продуктов на транспортных средствах в аэродинамической трубе", – объясняет руководитель отдела развития аэродинамики транспортных средств Ян Ягрик.

Перенос предметов на крышу ухудшает сопротивление. Инфографика: Škoda

Внешние нагрузки всегда влияют на расход топлива. Что касается потребления, то лучше перевозить дополнительный груз за автомобилем, например, крепления для велосипеда на фаркопе или ящик для хранения на фаркопе. Груз, размещен позади автомобиля, не мешает передней части автомобиля, поэтому влияет на аэродинамику автомобиля и общее сопротивление вождению меньше, чем груз на крыше.

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"С точки зрения аэродинамики, длинная узкая коробка лучше, чем короткая широкая коробка. Также играет роль место размещения коробки на крыше. Идеальное положение – посередине автомобиля, а не слева или справа. Это потому, что положение мертвой точки обеспечивает сбалансированную чувствительность к боковому ветру", – уточняет Ян Ягрик.