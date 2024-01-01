Дебют обновленной Škoda Octavia A8 в Украине начинается с существенной скидки

Украинские дилеры Škoda начали принимать заказы на обновленную Octavia A8 2025 модельного года. Цены начинаются от 1 191 665 грн ($29 600), однако в июне-июле ее можно заказать со скидкой до 85 000 грн ($2120).

Кстати чем отличается обновленная Skoda Octavia 2025

Škoda Octavia в начале 2024 года получила ряд обновлений. Наиболее заметное снаружи – фары головного света с характерной световой подписью. Также много изменений внутри, главное из которых – большой 10-дюймовый экран посередине. Кроме того, интерьер содержит экологически чистые компоненты: переработанные ткани и экологически обработанная кожа.

Автомобиль оснащен рядом передовых систем помощи, в частности системой предотвращения столкновений Collision Avoidance Assist, помощи при поворотах Turn Assist и предупреждения при выходе из автомобиля Exit Warning.

Кроме того, Octavia имеет функцию Remove Access (услуга дистанционного доступа) с помощью смартфона и приложения Škoda Connect: в незнакомом городе вы легко сможете найти свой припаркованный автомобиль. А благодаря системе Park Assist, парковка теперь будет легкой, ведь система самостоятельно направляет машину в места для стоянки, водителю остается лишь контролировать скорость маневра.

Самая доступная рестайлинговая Škoda Octavia имеет двигатель 1,4 TSI на 150 л.с. и 8-ступенчатую АКП. Ее цена со скидкой в комплектации Essence составляет 1 056 681 грн. Модель с 1,5-литровым двигателем аналогичной мощности и 7-ступенчатым DSG с системой мягкого гибрида m-HEV оценена со скидкой в 1 154 813 грн. Наиболее существенная скидка в 85 тысяч гривен – на “Октавию” в комплектации Sportline с 1,4-литровым гибридом (1 394 554 грн). Модели с 2,0-литровым дизельным двигателем продаются без скидок.

Современная Škoda Octavia была опорой чешского производителя автомобилей с момента начала производства 28 лет назад, в 1996 году. На сегодня ее четыре поколения привлекли более семи миллионов клиентов на более чем 60 рынках благодаря своей вместимости и современным технологиям, исключительному уровню безопасности и соотношению цены и качества. В Украине Octavia является безоговорочным лидером в своем классе в течение последних 10 лет.