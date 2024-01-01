Дебют оновленої Škoda Octavia A8 в Україні починається з суттєвої знижки

Українські дилери Škoda почали приймати замовлення на оновлену Octavia A8 2025 модельного року. Ціни починаються від 1 191 665 грн ($29 600), однак у червні-липні її можна замовити зі знижкою до 85 000 грн ($2120).

До речі чим відрізняється оновлена Skoda Octavia 2025

Škoda Octavia на початку 2024 року отримала ряд оновлень. Найбільш помітне зовні – фари головного світла з характерним світловим підписом. Також багато змін всередині, головний з яких – великий 10-дюймовий екран посередині. Окрім того, інтерʼєр містить екологічно чисті компоненти: перероблені тканини та екологічно оброблена шкіра.

Автомобіль оснащено низкою передових систем допомоги, зокрема системою запобігання зіткненням Collision Avoidance Assist, допомоги при поворотах Turn Assist і попередження при виході з автомобіля Exit Warning.

Крім того, Octavia має функцію Remove Access (послуга дистанційного доступу) за допомогою смартфона та застосунків Škoda Connect: в незнайомому місті ви легко зможете знайти свій припаркований автомобіль. А завдяки системі Park Assist, паркування тепер буде легким, адже система самостійно направляє машину в місця для стоянки, водію залишається лише контролювати швидкість маневру.

Найдоступніша рестайлінгова Škoda Octavia має двигун 1,4 TSI на 150 к.с. та 8-ступеневу АКП. Її ціна зі знижкою в комплектації Essence та кузові ліфтбек становить 1 056 681 грн. Аналогічне авто в кузові універсал – на 41 тисячі дорожче. Модель з 1,5-літровим двигуном аналогічної потужності та 7-ступеневим DSG з системою м’якого гібриду m-HEV оцінена зі знижкою у 1 154 813 грн. Найбільш суттєва знижка у 85 тисяч гривень – на “Октавію” в комплектації Sportline з 1,4-літровим гібридом (1 394 554 грн). Моделі з 2,0-літровим дизельним двигуном продаються без знижок.

Сучасна Škoda Octavia була опорою чеського виробника автомобілів з моменту початку виробництва 28 років тому, у 1996 році. На сьогодні її чотири покоління залучили понад сім мільйонів клієнтів на більш ніж 60 ринках завдяки своїй місткості та найсучаснішим технологіям, винятковому рівню безпеки та співвідношенню ціни та якості. В Україні Octavia є беззаперечним лідером у своєму класі протягом останніх 10 років.