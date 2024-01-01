Як розміщувати вантаж на зовнішніх багажниках автомобілів

Під час далеких подорожей чи перевезенні спортивного інвентаря (лижі, велосипеди) навіть великого багажного відділення недостатньо. Керівник відділу розвитку аеродинаміки Škoda Auto Ян Ягрік рекомендує, як правильно використовувати зовнішні багажники.

Окрім безпечного розміщення зовнішніх багажників, важливою проблемою є витрата палива та запас ходу: додатковий вантаж за межами салону відчутно впливає на аеродинаміку транспортного засобу. Не дивуйтеся, але навіть висунута антена радіо впливає на збільшене споживання палива, не кажучи вже про багажник зверху.

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Зовнішній ящик на даху чи закріплені на спеціальному кріплення позаду велосипеди суттєво вплинуть на споживання палива – перевитрата гарантована. Окрім цього, буде підвищений шум та додаткове навантаження на шини, протектор яких стиратиметься швидше, ніж у звичайному режимі.

Для безпечної подорожі та ощадливого використання палива важливо використовувати схвалені та належним чином омологовані аксесуари. При цьому слід впевнитися, що додатковий вантаж надійно закріплений – безпека передусім.

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Водій відповідальний за все

Будь-де і в будь-якій країні водій несе персональну відповідальність за те, щоб жодна частина зовнішнього вантажу не зірвалася та не випала.

"Все знімне обладнання має перевозитися в автомобілі. Якщо до вашого велосипеда прикріплена пляшка з напоєм, велокомп’ютер чи дитяче сидіння, їх потрібно перевозити в автомобілі. Інструкція з експлуатації допоможе з правильним встановленням носіїв", – каже Душан Матеаско, який займається аксесуарами в Škoda.

Важливо правильно та безпечно прикріпити вантаж. Фото: Škoda

Слід врахувати, що багажник для велосипеда, який встановлений на фаркопі позаду автомобіля, менше впливає на аеродинаміку автомобіля, ніж велосипеди, закріплені на даху. Слід зважати й на інші правила.

"Водії повинні дотримуватися обмеження навантаження на дах автомобіля або буксирувальний пристрій, дотримуватись максимально допустимої швидкості та перевіряти, чи закріплений вантаж щоразу, коли вони зупиняються", – каже Матеаско.

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Автори розроблених порад застерігають ще від однієї помилки. Мова йде про тримач на буксирувальній стійці, що закриває номерний знак. Його потрібно розмістити на задній частині кріплення. У деяких країнах потрібен третій номерний знак, який видають органи влади за запитом, тоді як в інших (наприклад, у Чехії) достатньо перемістити задній номерний знак у положення, де його видно.

Авторизовані аксесуари найкращі

Найкращий спосіб переконатися, що аксесуари підходять для автомобіля – це придбати їх безпосередньо у виробника автомобіля або в офіційних дилерів.

Багажник для велосипеда на фаркопі позаду автомобіля менше впливає на аеродинаміку автомобіля, ніж на даху. Фото: Škoda

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Використання перевірених сертифікованих аксесуарів – це не примха виробника задля додаткового заробітку, а вимога безпеки. Скажімо, системи даху мають відповідати стандарту CityCrash, згідно з яким у разі удару жоден об’єкт або деталь вагою понад 10 грамів не можуть бути випущені з машини, яка перевантажена на +20% порівняно з максимально допустимою вагою.

Про аеродинаміку не забувайте

"Оригінальні аксесуари Škoda також піддаються аеродинамічній оптимізації під час розробки. Спочатку використовується комп’ютерне моделювання, а на завершальному етапі – шляхом вимірювання продуктів на транспортних засобах в аеродинамічній трубі", – пояснює керівник відділу розвитку аеродинаміки транспортних засобів Ян Ягрік.

Перенесення предметів на дах погіршує опір. Інфографіка: Škoda

Зовнішні навантаження завжди впливають на витрату палива. Що стосується споживання, то краще перевозити додатковий вантаж за автомобілем, наприклад, кріплення для велосипеда на фаркопі або ящик для зберігання на фаркопі. Вантаж, розміщений позаду автомобіля, не заважає передній частині автомобіля, тому впливає на аеродинаміку автомобіля та загальний опір водінню менше, ніж вантаж на даху.

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"З погляду аеродинаміки, довга вузька коробка краща, ніж коротка широка коробка. Також відіграє роль місце розміщення коробки на даху. Ідеальне положення – посередині автомобіля, а не зліва чи справа. Це тому, що положення мертвої точки забезпечує збалансовану чутливість до бокового вітру", – уточнює Ян Ягрік.