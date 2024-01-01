Електрифіковані DeLorean DMC-12 вже доступні для замовлення

Культовий автомобіль повертається у продаж у електричному варіанті, завдяки ентузіастам Electrogenic. Як повідомляє Carscoops, “комплект оновлення”, який розробили інженери, являє собою батареєю ємністю 43 кВт-год та електромотора.

Читайте також: Як переробити на електромобіль традиційне авто

Акумулятор розміщують на місце, де встановлювався паливний бак, а електромотор на задній осі замінює стандартний V6 й має потужність в 215 к.с. й 310 Нм крутного моменту. Це значний приріст потужності, порівняно зі стандартним ДВЗ на 130 к.с.

Компанія заявляє, що розгін електричної версії до 100 км/год становить рівно 5 секунд. Повідомляється, що переобладнання на електричну версію не вимагає додаткових змін в конструкції оригінального DeLorean. До того ж перехід на електрику додає лише 40 кг до стандартної ваги авто.

Також цікаво: Як розміщувати вантаж на зовнішніх багажниках автомобілів

«З моменту заснування Electrogenic у 2018 році ми побачили великий інтерес з усього світу до перспективи конверсії DeLorean EV. Завдяки науково-фантастичному дизайну, який все ще приголомшливий протягом 40 років тому, і приголомшливому двигуну, він дійсно є ідеальним кандидатом для перетворення на електричний привід», — сказав Стів Драммонд, генеральний директор Electrogenic.

Повідомляється, що вартість переобладнання оцінюється від 82 000 до 107 000 доларів США для, залежно від стану автомобіля-донора та складності роботи майстрів Electrogenic.