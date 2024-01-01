McLaren намерен создать первый кроссовер

Компания намерена сохранить сосредоточенность на суперкарах и гиперкарах, однако планирует создать конкурента Ferrari Purosangue. Однако, вероятно, McLaren будет заниматься разработкой внедорожника совместно с другой компанией.

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Как передает Carscoops, глава McLaren заявил, что компания намерена использовать платформу и гибридную установку стороннего автопроизводителя и совместить их с двигателем собственного производства.

"Я считаю, что технологическое партнерство - это разумный способ найти партнера и создать синергию, но не потерять ничего, что является основой McLaren и ДНК нашего бренда. Если мы будем делать PHEV, мы хотим понять, сможем ли мы использовать нашу собственную силовую установку. Интеграция нашей силовой установки в существующую платформу – это было бы идеальным решение" - заявил Майкл Лейтерс.

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Также он добавил, что инженеры компании работают над тем, чтобы сделать будущую модель легкой. Кроме этого, он подтвердил, что первый полностью электрический суперкар McLaren находится на стадии разработки, добавив, что его команда "интенсивно" работает над проектом.

Пока неизвестно, о каком именно стороннем автопроизводителе идет речь. Журналисты Road&Track предполагают, что McLaren ведет переговоры с BMW, ведь у них есть плагин-гибридный XM, однако, эта информация пока не подтверждена ни одной из компаний.