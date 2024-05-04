Водитель Mclaren Senna не справился с управлением во время съемок, что привело к аварии.

Похвастаться перед камерой, находясь за рулем суперкара и не имея соответствующих навыков вождения – плохая идея. Водитель этого 789-сильного McLaren Senna выяснил это лично после того, как не справился с управлением на улице в Калифорнии. Он врезался в здание и нанес серьезный ущерб автомобилю.

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На видео, опубликованном в социальных сетях видно, как Mclaren Senna катится по бульвару Вентура в районе Вудленд-Хиллз в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, перед тем как сделать "пончик" для толпы, стоящей посреди улицы. Автомобиль Senna съехал с дороги, а затем потерял контроль и съехал на обочину перед автосалоном Lexus.

Видео, изначально опубликованное на Reddit и повторно опубликованное на X, показывает последствия аварии. Передняя часть суперкара врезана в стену дилерского центра. Передняя часть авто серьезно повреждена, двери со стороны пассажира открыты, а переднее правое колесо сдвинуто назад и наружу.

Учитывая стоимость этого Senna, вряд ли страховая компания сделает полную выплату. Конечно автомобиль не будет дешевым в ремонте, особенно если есть повреждения карбонового монокока.

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