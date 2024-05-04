Водій Mclaren Senna не впорався з керуванням під час зйомок, що призвело до аварії.

Похизуватися перед камерою, перебуваючи за кермом суперкара і не маючи відповідних навичків водіння – погана ідея. Водій цього 789-сильного McLaren Senna з’ясував це особисто після того, як не впорався з керуванням на вулиці в Каліфорнії. Він врізався в будівлю та завдав серйозної шкоди автомобілю.

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На відео, опублікованому в соціальних мережах рано вранці в понеділок, видно, як Mclaren Senna котиться бульваром Вентура в районі Вудленд-Хіллз у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, перед тим як зробити «пончик» для натовпу, що стоїть посеред вулиці. Автомобіль Senna з’їхав з дороги, а потім втратив контроль і з’їхав на узбіччя перед автосалоном Lexus.

Відео, спочатку опубліковане на Reddit і повторно опубліковане на X, показує наслідки аварії. Передня частина суперкару врізана в екстер’єр дилерського центру, трохи нахилившись до Toyota Camry, яка була припаркована на вулиці. Передня частина авто серйозно пошкоджена, двері з боку пасажира відчинені, а переднє праве колесо зсунуто назад і назовні.

З огляду на вартість цього Senna, навряд чи страхова компанія зробить повну виплату. Звісно, автомобіль не буде дешевим у ремонті, особливо якщо є пошкодження карбонового монокока.

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