Власник цього McLaren F1 придбав його в 2021 році трохи менше ніж за 20,5 мільйона доларів. З того часу він проїхав на спорткарі всього 23 км.

Цей McLaren F1 має унікальний відтінок Creighton Brown й був випущений з конвеєра у 1995 році. У 2021 році він був проданий на аукціоні Gooding & Company за 20 460 000 доларів. Автомобіль мав пробіг в 387 км й став одним з найдорожчих автомобілів, проданих того року.

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Проте, цей McLaren знову продадуть. Відомо, що його теперішній власник проїздив на авто всього 23 кілометри за три роки після покупки, адже тепер одометр спорткара показує 410 км.

Торги за спорткар відбудуться 13 травня на аукціоні Sotheby's Sealed. Усього було випущено 64 екземпляри F1 і цей автомобіль має один з найнижчих пробігів.

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За оцінками експертів, цей McLaren F1 за рік дорожчає на 1 мільйонів доларів, тому, цілком ймовірно, що новий власник захоче зберегти автомобіль в такому стані, аби не втратити потенційний прибуток.

Очікується, що автомобіль продадуть за понад 20 мільйонів доларів, однак, оскільки він продається на закритому аукціоні Sotheby's Sealed, публіка не дізнається остаточну вартість лоту.