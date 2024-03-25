Суверенний фонд багатства Бахрейну відтепер володіє всім британським виробником.

У McLaren Group тепер офіційно новий власник. Bahrain Mumtalakat Holding Company, суверенний фонд багатства країни, придбав легендарного британського автовиробника, збільшивши свою частку з 60% до 100%.

Читайте також: Скільки коштує лобове скло на McLaren F1

Є кілька чітких деталей щодо того, що це може означати для McLaren Automotive. Виконавчий голова групи Пол Уолш сказав, що цей крок «дасть нам змогу зосередитися на виконанні нашого довгострокового бізнес-плану». Це передбачатиме інвестиції в нові продукти та технології.

Зараз McLaren Automotive, ймовірно, має фінансову підтримку, необхідну для фінансування розробки майбутніх моделей і електрифікації своєї лінійки. Виробник суперкарів зіткнувся з фінансовими проблемами в останні роки, продавши деякі зі своїх історичних транспортних засобів у 2022 році, щоб профінансувати суперкар Artura, який, як виявляється, є розсадником проблем. За рік до цього McLaren навіть був змушений продати свою штаб-квартиру Формули-1 і завод.

У 2022 році компанія отримала нового генерального директора, а в 2023 році випустила 750S, наступника успішного 720S. Наприкінці минулого року виробник також представив оновлену версію свого суперкара, перетворивши GT на GTS.

Ходять чутки, що компанія може випустити свій новий гіперкар до кінця року. McLaren вже налаштовує його, і він буде оснащений гібридним двигуном V8, що розвиває понад 1000 кінських сил. Крім того, очікується, що автомобіль отримає двері типу «крило чайки» та повністю нове шасі з вуглецевого волокна з компонентами підвіски, надрукованими на 3D.

Через кілька місяців після того, як Майкл Лейтерс очолив McLaren, він визнав, що старі моделі були «незрілими продуктами». Очікується, що нові власники допоможуть принести кошти та стабільність автовиробнику, оскільки він прагне розвиватися, адаптуватися та покращувати якість автомобілів. Будемо сподіватися, що McLaren також збереже свій дух.