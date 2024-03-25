Суверенный фонд богатства Бахрейна, теперь владеет всем британским производителем.

У McLaren Group теперь официально новый владелец. Bahrain Mumtalakat Holding Company, суверенный фонд богатства страны, приобрел легендарного автопроизводителя увеличив свою долю с 60% до 100%.

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Есть несколько четких деталей относительно того, что это может означать для McLaren Automotive. Исполнительный председатель группы Пол Уолш сказал, что этот шаг "позволит нам сосредоточиться на выполнении нашего долгосрочного бизнес-плана". Это будет предусматривать инвестиции в новые продукты и технологии.

Сейчас McLaren Automotive, вероятно, имеет финансовую поддержку, необходимую для финансирования разработки будущих моделей и электрификации своей линейки. Производитель суперкаров столкнулся с финансовыми проблемами в последние годы, продав некоторые из своих исторических транспортных средств в 2022 году, чтобы профинансировать суперкар Artura, который, как оказывается, является рассадником проблем. За год до этого McLaren даже был вынужден продать свою штаб-квартиру Формулы-1 и завод.

В 2022 году компания получила нового генерального директора, а в 2023 году выпустила 750S, преемника успешного 720S. В конце прошлого года производитель также представил обновленную версию своего суперкара, превратив GT в GTS.

Ходят слухи, что компания может выпустить свой новый гиперкар до конца года. McLaren уже настраивает его, и он будет оснащен гибридным двигателем V8, развивающим более 1000 лошадиных сил. Кроме того, ожидается, что автомобиль получит двери типа "крыло чайки" и полностью новое шасси из углеродного волокна с компонентами подвески, напечатанными на 3D.

Через несколько месяцев после того, как Майкл Лейтерс возглавил McLaren, он признал, что старые модели были "незрелыми продуктами". Ожидается, что новые владельцы помогут принести средства и стабильность автопроизводителю, поскольку он стремится развиваться, адаптироваться и улучшать качество автомобилей. Будем надеяться, что McLaren также сохранит свой дух.