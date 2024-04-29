Владелец этого McLaren F1 приобрел его в 2021 году чуть менее чем за 20,5 миллионов долларов. С этого времени он проехал на спорткаре всего 23 км.

Этот McLaren F1 имеет уникальный оттенок Creighton Brown и был выпущен с конвейера в 1995 году. В 2021 году он был продан на аукционе Gooding & Company за 20,46 млн долларов. Автомобиль имел пробег в 387 км и стал одним из самых дорогих автомобилей, проданных в том году.

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Однако, этот McLaren снова продадут. Известно, что его нынешний владелец проезжал на авто всего 23 километра за три года после покупки, ведь теперь одометр спорткара показывает 410 км.

Торги за спорткар пройдут 13 мая на аукционе Sotheby's Sealed. Всего было выпущено 64 экземпляра F1 и этот автомобиль имеет один из самых низких пробегов.

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По оценкам экспертов, этот McLaren F1 за год дорожает на 1 миллион долларов, поэтому, вполне вероятно, что новый владелец захочет сохранить автомобиль в таком состоянии, чтобы не потерять потенциальную прибыль.

Ожидается, что автомобиль продадут более чем за 20 миллионов долларов, однако, поскольку он продается на закрытом аукционе Sotheby's Sealed, публика не узнает окончательную стоимость лота.