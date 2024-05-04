Саме за таку суму нещодавно придбали цей автомобіль на американському страховому аукціоні IAAI.

Викрадення автомобілів Hyundai та Kia в США вже кілька років є популярною розвагою для школярів та студентів. Адже технологія цього процесу стає доступною після перегляду відеоролику в Тік-ток, а з необхідного обладнання потрібно лише USB-флешку.

До речі автомобілі Hyundai та Kia продовжують масово викрадати у США

Не дивно, що корейські автомобілі, які не оснащені іммобілайзерами в замках запалювання, масово потрапляють на страхові аукціони IAAI та Copart. Відповідно, і ціни на них під час торгів – мінімальні.

Зокрема, 15 квітня 2024 року в Каліфорнії продали викрадену та трохи побиту Hyundai Sonata 2013 всього за 25 доларів (не враховуючи зборів аукціону IAAI), повідомляє сервіс аналітики аукціонів AutoAstat.

Ринкова ціна таких Hyundai Sonata в цих роках випуску – близько $ 5000, але подібні авто на страхових аукціонах продаються за 500-700 доларів.

Щоправда, це трохи не такі автомобілі, які тисячами бігають в наших містах в якості таксі. В Америці немає таких авто на пропан-бутані, а лише бензинові з двигунами 2,4 л. Пробіг саме цього авто за 25 доларів досить солідний – 209 тисяч миль (336 тисяч км). Водночас пошкодження тут мінімальні, хоча й вказано, що вони є спереду та позаду. Через такий солідний пробі та вік салон вже досить пошарпаний. Також видно сліди злому в замку запалювання.

Звичайно, ціна авто на аукціоні США – це лише початок затрат, якщо ви хочете привезти його в Україну. Існують ще аукціонний збір, доставка в порт та морем у Клайпеду, перевезення машини в Україну, розмитнення, ремонт. Тому якщо взяти авто в Америці, доведеться докласти ще 8-10 тисяч. Але за такі гроші можна вже підібрати подібну “Сонату” в Україні.

Нагадаємо, скільки буде коштувати розмитнення авто.