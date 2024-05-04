Именно за такую сумму недавно приобрели этот автомобиль на американском страховом аукционе IAAI.

Угон автомобилей Hyundai и Kia в США уже несколько лет является популярным развлечением для школьников и студентов. Ведь технология этого процесса становится доступной после просмотра видеоролика в Тик-ток, а из необходимого оборудования нужно только USB-флешку.

Кстати автомобили Hyundai и Kia продолжают массово угонять в США

Неудивительно, что корейские автомобили, которые не оснащены иммобилайзерами в замках зажигания, массово попадают на страховые аукционы IAAI и Copart. Соответственно, и цены на них во время торгов – минимальные.

В частности, 15 апреля 2024 года в Калифорнии продали угнанную и немного побитую Hyundai Sonata 2013 всего за 25 долларов (не считая сборов аукциона IAAI), сообщает сервис аналитики аукционов AutoAstat.

Рыночная цена таких Hyundai Sonata в этих годах выпуска – около $ 5000, но подобные авто на страховых аукционах продаются за 500-700 долларов.

Правда, это немного не такие автомобили, которые тысячами бегают в наших городах в качестве такси. В Америке нет таких машин на пропан-бутане, а только бензиновые с двигателями 2,4 л. Пробег именно этого экземпляра за 25 долларов достаточно солидный – 209 тысяч миль (336 тысяч км). В то же время повреждения здесь минимальные, хотя и указано, что они есть спереди и сзади. Из-за такого солидного пробега и возраста салон уже достаточно потрепанный. Также видны следы взлома в замке зажигания.

Конечно, цена машины на аукционе США – это только начало затрат, если вы хотите привезти его в Украину. Существуют еще аукционный сбор, доставка в порт и морем в Клайпеду, перевозки машины в Украину, растаможка, ремонт. Поэтому если взять его в Америке, придется доложить еще 8-10 тысяч. Но за такие деньги можно уже подобрать подобную "Сонату" в Украине.

Напомним, сколько будет стоить растаможка авто.