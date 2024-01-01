McLaren має намір створити перший кросовер

Компанія має намір зберегти зосередженість на суперкарах та гіперкарах, проте планує створити конкурента Ferrari Purosangue. Однак, ймовірно, McLaren займатиметься розробкою позашляховика спільно з іншою компанією.

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Як передає Carscoops, очільник McLaren заявив, що компанія має намір використати платформу й гібридну установку стороннього автовиробника й поєднати їх з двигуном власного виробництва.

«Я вважаю, що технологічне партнерство — це розумний спосіб знайти партнера та створити синергію, але не втратити нічого, що є основою McLaren і ДНК нашого бренду. Якщо ми будемо робити PHEV, ми хочемо зрозуміти, чи зможемо ми використовувати нашу власну силову установку. Інтеграція нашої силової установки в існуючу платформу – це було б ідеальним рішення» - заявив Майкл Лейтерс.

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Також він додав, що інженери компанії працюють над тим, аби зробити майбутню модель легкою. Окрім цього, він підтвердив, що перший повністю електричний суперкар McLaren знаходиться на стадії розробки, додавши, що його команда «інтенсивно» працює над проєктом.

Поки невідомо, про якого саме стороннього автовиробника йдеться. Журналісти Road&Track припускають, що McLaren веде переговори з BMW, адже у них є плагін-гібридний XM, проте, ця інформація поки не підтверджена жодною із компаній.