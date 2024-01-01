Крихітну модель McLaren у масштабі 1:8 продають за 21 385 доларів

Як повідомляє Motor1, моделі мають повністю ідентичне покриття, на якому навіть збереглось матричне обличчя Айртона Сенни на задніх крилах. На реальному автомобілі, ліврея була створена вручну командою McLaren MSO.

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Amalgam не вказав, яким чином вдалось відтворити ліврею в зменшеному масштабі, однак компанія заявила, що процес розробки та виготовлення копії Сенни у форматі 1:8 зайняв 3000 годин.

Водночас процес складання моделей займає ще 300 годин і вся робота виконується вручну. Копія має детально пропрацьований інтер’єр, двигун V8, гальма й гуму Pirelli.

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Всього буде виготовлено 30 екземплярів, а вартість одного еквівалентна ціні справжнього авто й становить 21 385 доларів. Наприклад, в США за таку суму можна стати власником нового Chevrolet Trax.