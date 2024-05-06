Завдяки чудовому темпу, вдалому менеджменту гуми та везінню з появою автомобіля безпеки на трасі, Ландо Норріс зміг здобути свою першу перемогу в Формулі 1.

Гран Прі Маямі проходив зі спринтом. Перемогу в заїзді отримав Макс Ферстаппен, проте сенсаційною стала 4 позиція Даніеля Ріккардо та 7 і 8 результат для Ніко Хюлькенберга і Юкі Цуноди відповідно. Таким чином команда VCARB здобула гарні очки ще до початку основного заїзду.

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Перегони в Неділю виявились досить інтригуючими. За результатами кваліфікації, поул-позицію завоював Макс Ферстаппен, другим стартував Шарль Леклер, а позаду - його напарник Карлос Сайнс. Поруч з ним стартував Серхіо Перес, а Ландо Норріс зі своїм напарником Оскаром Піастрі, стартували з третього ряду.

Інцидент в першому повороті (Джерело: Motorsport.com)

Після старту, у першому повороті могла виникнути серйозна аварія: Серхіо Перес перегальмував й вилетів за межі траси. На щастя, йому вдалось уникнути зіткнення з іншими гонщиками. Цією ситуацією вдало скористався Піастрі. Йому вдалось піднятись з 6 на 2 місце.

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Австралійському гонщику досить довго вдавалось зберігати перевагу над пілотами Ferrari. Позаду Норріс намагався пройти Переса, допоки той не потрапив бокси на 17 колі. На 19 колі піт-стоп зробив Шарль Леклер. Трохи згодом Макс Ферстаппен ненароком збив вказівний стовпчик на узбіччі шикани, через що на трасі оголосили віртуальний режим безпеки.

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📻: "Yeah, I hit that cone in Turn 15, check the front wing!"



It's been plain sailing so far for Max, but he makes a mistake out front and goes over the chicane! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/IXsVdfrX3p — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

На 23 колі він здійснив плановий піт-стоп, а через 4 кола його також здійснили Піастрі та Сайнс. Водночас Ландо Норріс вдало відтягував свій відрізок на комплекті Medium й це дало свою перевагу. Коли він вийшов в лідери, на трасі сталася аварія між Логаном Сарджентом на Williams та Кевіном Магнуссеном (Haas).

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На трасі одразу ж з’явився автомобіль безпеки, але в цей момент Ландо Норріс встиг проїхати стартову пряму, тому сейфті-кар збирав пелетон починаючи з Макса Ферстаппена. Норріс подолав ціле коле в дельта-режимі, провів піт-стоп, змінивши гуму на Hard й лише тоді автомобіль безпеки випустив всіх гонщиків вперед, аби ті повернулись в коло з Ландо.

Аварія Логана Сарджента (Джерело: Motorsport.com)

Гонка відновилась на 33 колі. Макс Ферстаппен відчайдушно атакував британця в першому повороті, але не зміг отримати лідерство й став жертвою безуспішних атак Шарля Леклера. Ландо Норріс збільшував перевагу над іншими суперниками.

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Ферстаппен повідомляв команді по радіо, що його Hard працює жахливо й болідом важко кермувати. Водночас болід McLaren, який команда оновила перед початком Гран Прі, мав чудовий темп й подарував перемогу Норрісу.

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Norris weathers the early storm and breaks the 1-second DRS barrier with the fastest lap! 🟣



The gap back to Verstappen now is 1.5 seconds! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/7g5gnDPF6p — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Його напарник – Оскар Піастрі, у вирі боротьби з Карлосом Сайнсом пошкодив переднє антикрило й опустився на останнє місце. Хоча згодом він відіграв декілька позицій, його гонка була зіпсована. Сайнсу керівники гонки дали штраф в 5 секунд.

Lando Norris is a Formula 1 Grand Prix winner.



Let it sink in.#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/kpyu1tMcr5 — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Залікова десятка виглядала наступним чином: Норріс (McLaren), Ферстаппен (Red Bull), Леклер (Ferrari), Перес (Red Bull), Сайнс (Ferrari), Хемілтон (Mercedes-AMG), Цунода (VCARB), Рассел (Mercedes-AMG), Алонсо (Aston Martin), Окон (Alpine).

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Наступним в календарі “королеви автоспорту” буде Гран Прі Емілії-Романьї в Італії. Перегони пройдуть 19 травня на автодромі імені Енцо та Діно Феррарі.