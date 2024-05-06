Благодаря великолепному темпу, удачному менеджменту резины и везению с появлением автомобиля безопасности на трассе, Ландо Норрис смог одержать свою первую победу в Формуле 1.

Гран При Майами проходил со спринтом. Победу в заезде получил Макс Ферстаппен, однако сенсационной стала 4 позиция Даниэля Риккардо и 7 и 8 результат для Нико Хюлькенберга и Юки Цуноды соответственно. Таким образом команда VCARB получила хорошие очки еще до начала основного заезда.

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Гонки в воскресенье оказались достаточно интригующими. По результатам квалификации, поул-позицию завоевал Макс Ферстаппен, вторым стартовал Шарль Леклер, а позади - его напарник Карлос Сайнс. Рядом с ним стартовал Серхио Перес, а Ландо Норрис со своим напарником Оскаром Пиастри, стартовали с третьего ряда.

Инцидент в первом повороте (Источник: Motorsport.com)

После старта, в первом повороте могла возникнуть серьезная авария: Серхио Перес перетормозил и вылетел за пределы трассы. К счастью, ему удалось избежать столкновения с другими гонщиками. Этой ситуацией удачно воспользовался Пиастри. Ему удалось подняться с 6 на 2 место.

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Австралийскому гонщику достаточно долго удавалось сохранять преимущество над пилотами Ferrari. Сзади Норрис пытался пройти Переса, пока тот не попал в боксы на 17 круге. На 19 круге пит-стоп сделал Шарль Леклер. Чуть позже Макс Ферстаппен ненароком сбил указательный столбик на обочине шиканы, из-за чего на трассе объявили виртуальный режим безопасности.

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📻: "Yeah, I hit that cone in Turn 15, check the front wing!"



It's been plain sailing so far for Max, but he makes a mistake out front and goes over the chicane! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/IXsVdfrX3p — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

На 23 круге он совершил плановый пит-стоп, а через 4 круга его также осуществили Пиастри и Сайнс. В то же время Ландо Норрис удачно оттягивал свой отрезок на комплекте Medium и это дало свое преимущество. Когда он вышел в лидеры, на трассе произошла авария между Логаном Сарджентом на Williams и Кевином Магнуссеном (Haas).

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На трассе сразу же появился автомобиль безопасности, но в этот момент Ландо Норрис успел проехать стартовую прямую, поэтому сейфти-кар собирал пелетон начиная с Макса Ферстаппена. Норрис преодолел целое колено в дельта-режиме, провел пит-стоп, сменив резину на Hard и только тогда автомобиль безопасности выпустил всех гонщиков вперед, чтобы те вернулись в круг с Ландо.

Авария Логана Сарджента (Источник: Motorsport.com)

Гонка возобновилась на 33 круге. Макс Ферстаппен отчаянно атаковал британца в первом повороте, но не смог получить лидерство и стал жертвой безуспешных атак Шарля Леклера. Ландо Норрис увеличивал преимущество над другими соперниками.

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Ферстаппен сообщал команде по радио, что его Hard работает ужасно и болидом трудно управлять. В то же время болид McLaren, который команда обновила перед началом Гран При, имел отличный темп и подарил победу Норрису.

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Norris weathers the early storm and breaks the 1-second DRS barrier with the fastest lap! 🟣



The gap back to Verstappen now is 1.5 seconds! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/7g5gnDPF6p — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Его напарник – Оскар Пиастри, в водовороте борьбы с Карлосом Сайнсом повредил переднее антикрыло и опустился на последнее место. Хотя впоследствии он отыграл несколько позиций, его гонка была испорчена. Сайнсу руководители гонки дали штраф в 5 секунд.

Lando Norris is a Formula 1 Grand Prix winner.



Let it sink in.#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/kpyu1tMcr5 — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Зачетная десятка выглядела следующим образом: Норрис (McLaren), Ферстаппен (Red Bull), Леклер (Ferrari), Перес (Red Bull), Сайнс (Ferrari), Хэмилтон (Mercedes-AMG), Цунода (VCARB), Рассел (Mercedes-AMG), Алонсо (Aston Martin), Окон (Alpine).

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Следующим в календаре "королевы автоспорта" будет Гран При Эмилии-Романьи в Италии. Гонка пройдет 19 мая на автодроме имени Энцо и Дино Феррари.