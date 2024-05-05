F1 Arcade Boston Seaport имеет 69 гоночных симуляторов и подает напитки на тему автоспорта.

Любители бостонских гонок получат новое крутое место, где можно пообедать, выпить и развлечься. "F1 Arcade" официально открыто, и если вы еще не поняли, развлекательная часть происходит от нескольких полных симуляторов гонок в самом ресторане.

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В двухэтажном помещении площадью 1486 м2 размещено 69 тренажеров. Они объединены вместе для прямых или командных гонок в атмосфере Формулы-1, которая воспроизводит культовые трассы. Подробности о трассах или машинах не упоминаются, но F1 Arcade предлагает постоянным посетителям возможность создавать личные профили водителей. Под названием Arcade Hub участники могут зарабатывать "Аркадии" (систему баллов), которые можно обменять на призы.

Среди гоночных сидений царит элегантная атмосфера, которая включает, среди прочего, очень большой бар с напитками с названиями на тему автоспорта и многочисленными блюдами. Кроме того, 16 долларов за тушеную курицу Тинга кажется вполне разумной, особенно если сравнивать с тарелкой начос за 275 долларов, которую подают на Гран-при Майами ...

F1 Arcade запустил в 2022 году свой первый ресторан в Лондоне. Новейшее заведение Бостоне является первым в серии проектов, запланированных в Соединенных Штатах, а следующим в очереди будет Вашингтон. В случае успеха в ближайшие годы может быть открыто 30 заведений.