F1 Arcade Boston Seaport має 69 гоночних симуляторів і подає напої на тему автоспорту.

Любителі бостонських гонок отримають нове круте місце, де можна пообідати, випити та розважитися. "F1 Arcade" офіційно відкрито, і якщо ви ще не зрозуміли, розважальна частина походить від кількох повних симуляторів перегонів у самому ресторані.

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У двоповерховому приміщенні площею 1486 м2 розміщено 69 тренажерів. Вони об’єднані разом для прямих або командних перегонів у атмосфері Формули-1, яка відтворює культові траси. Подробиці про траси чи машини не згадуються, але F1 Arcade пропонує постійним відвідувачам можливість створювати особисті профілі водіїв. Під назвою Arcade Hub учасники можуть заробляти «Аркадії» (систему балів), які можна обміняти на призи.

Серед гоночних сидінь панує елегантна атмосфера, яка включає, серед іншого, дуже великий бар з напоями з назвами на тему автоспорту та численними стравами. Крім того, 16 доларів за тушковану курку Тінга здається цілком розумною, особливо якщо порівнювати з тарілкою начос за 275 доларів, яку подають на Гран-прі Маямі...

F1 Arcade запустив у 2022 році свій перший ресторан у Лондоні. Найновіший заклад Бостоні є першим у серії проектів, запланованих у Сполучених Штатах, а наступним у черзі буде Вашингтон. У разі успіху найближчими роками може бути відкрито 30 закладів.