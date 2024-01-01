Крошечную модель McLaren в масштабе 1:8 продают 21 385 долларов

Как сообщает Motor1, модели имеют полностью идентичное покрытие, на котором даже сохранилось матричное лицо Айртона Сенны на задних крыльях. На реальном автомобиле, ливрея была создана вручную командой McLaren MSO.

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Amalgam не указал, каким образом удалось воспроизвести ливрею в уменьшенном масштабе, однако компания заявила, что процесс разработки и изготовления копии Сенны в формате 1:8 занял 3000 часов.

В то же время процесс сборки моделей занимает еще 300 часов и вся работа выполняется вручную. Копия имеет детально проработанный интерьер, двигатель V8, тормоза и резину Pirelli.

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Всего будет изготовлено 30 экземпляров, а стоимость одного эквивалентна цене настоящего авто и составляет 21 385 долларов. Например, в США за такую сумму можно стать владельцем нового Chevrolet Trax.