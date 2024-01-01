McLaren P1 перетворили на автомобіль для дрифту всього за 100 днів

Майк Уіддет – професійний дрифтер, який брав участь в перегонах у Formula Drift у США та Японії, а також у заїздах на Гудвудському фестивалі швидкості. Як передає Autoevolution, протягом останніх 10 років він піднімався на гору Пайкс-Пік й завжди влаштовував шоу для глядачів, адже використовує різноманітні автомобілі.

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Однак, цього року, він вирішив здивувати публіку ще більше. Для цього він з командою побудував унікальний McLaren P1.

Всього було випущено 58 екземплярів P1, після того, як McLaren припинила виробництво в 2015 році. На момент виходу на ринок суперкар коштував понад 2,4 мільйона доларів.

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Оригінальний McLaren P1 пропонувався з V8 з подвійним турбонаддувом, який здатний видавати 986 кінських сил, а також був оснащений системою зниження лобового опору, яка також використовується Формулі-1.

У власному блозі пілота показаний детальний процес побудови боліду. Зокрема, стандартний двигун замінили на роторну силову установку, а сам проєкт був створений всього за 100 днів. Автомобіль буде представлений публіці під час заїзду на Гудвудському фестивалі швидкості 11 і 14 липня.