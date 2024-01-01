Анджеліна Джолі продає свій Ferrari 250 GT

Джолі не дуже відома як любитель автомобілів або колекціонер, але представник аукціонного дому Christie's підтвердив, що актриса є поточною власницею автомобіля.

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Актриса є нинішнім власником Ferrari 250 GT 1958 року випуску з кузовом Pininfarina SpA. Згідно з каталогом продажу, випущено всього 353 авто з 1955 по 1960 рік. Але багато деталей навколо аукціонного хедлайнера залишаються незрозумілими, включаючи основні факти, пов’язані з його походженням, механічним станом і кількістю оригінальних компонентів автомобіля.

Модель Ferrari 250 GT coupé, вперше представлена на Паризькому автосалоні 1958 року, пропонувала 12-циліндровий двигун потужністю 240 кінських сил із надзвичайно бажаними та вдосконаленими карбюраторами Weber. Спортивний дводверний автомобіль прийшов на зміну купе Ferrari Boano та Ellena та продемонстрував нові можливості дизайнерського дому Pininfarina, який тоді відкрив свій завод у Грульяско, Італія, і був готовий запровадити виробництво більших обсягів.

Представник Christie's підтвердив, що автомобіль зберіг свій оригінальний двигун, але «ймовірно» був перефарбований у 1978 році з оригінального біло-синього кольору. Оригінальний чорний інтер'єр було змінено на червоний. Одометр показує 64 244 милі. У Christie's відмовилися повідомити, як довго актриса володіла автомобілем і чи користувалася вона ним. Аукціонний дім очікує, що його вартість коливатиметься від 600 000 до 800 000 євро.