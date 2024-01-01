Унікальний Ferrari продали за 17 мільйонів доларів

У 1950-х роках Ferrari 250 GT мав величезний успіх у перегонах, і каліфорнійський імпортер Джон фон Нейман запропонував компанії створити версію з відкритим верхом, на якій можна було б брати участь перегонах, а потім їхати додому.

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Таким чином, невдовзі було випущено 250 GT LWB California Spider, тираж якої було обмежено 50 одиницями. Модель була досить успішна, тому Ferrari вирішила побудувати другий варіант California Spider з коротшою колісною базою у 2400 мм.

Компанія виготовила лише 56 екземплярів й автомобіль, що був проданий на аукціоні має шасі №1795 GT, тобто був першим в історії. Аукціон RM Sotheby’s повідомив, що цей екземпляр був демонстраційним автомобілем Ferrari на Женевському автосалоні в березні 1960 року.

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Згодом його доставили початковому власнику. За довгий час автомобіль належав ще декільком власникам, у тому числі старшого керівника Phillip Morris. Окрім цього, унікальною автівку робить її двигун, адже вона лише одна з трьох одиниць, оснащений V12 Ferrari Tipo 168.