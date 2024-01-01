Названо найпопулярніші бензинові авто липня

У липні, як і торік, автопарк країни поповнили 2,4 тис. нових авто з бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром.

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Водночас, частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась. Якщо у липні 2023 р. вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз – 38%. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.

До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

Mazda CX5 - 147 од.; Kia Sportage - 137 од.; Skoda Octavia - 119 од.; Suzuki SX4 - 100 од.; Hyundai Tucson - 99 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Майже половина вживаних авто, що у липні перейшли на українські номери, були бензинові (понад 9,5 тис. од.). Їх середній вік становив 9,6 року

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто: