Названо найпопулярніші бензинові авто липня

У липні, як і торік, автопарк країни поповнили 2,4 тис. нових авто з бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром.
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Водночас, частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась. Якщо у липні 2023 р. вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз – 38%. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.
До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- Mazda CX5 - 147 од.;
- Kia Sportage - 137 од.;
- Skoda Octavia - 119 од.;
- Suzuki SX4 - 100 од.;
- Hyundai Tucson - 99 од.
Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Майже половина вживаних авто, що у липні перейшли на українські номери, були бензинові (понад 9,5 тис. од.). Їх середній вік становив 9,6 року
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Golf - 508 од.;
- Volkswagen Tiguan - 447 од.;
- Audi Q5 - 430 од.;
- Nissan Rogue - 371 од.;
- Audi A4 - 364 од.