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Названо найпопулярніші бензинові авто липня

Українці продовжують віддавати перевагу автомобілям, що обладнані бензиновими двигунами.
Які бензинові авто купували у липні - Auto24
Євген Гудущан
logo20 серпня, 11:50
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У липні, як і торік, автопарк країни поповнили 2,4 тис. нових авто з бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром.

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Водночас, частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась. Якщо у липні 2023 р. вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз – 38%. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.

До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

  1. Mazda CX5 - 147 од.;
  2. Kia Sportage - 137 од.;
  3. Skoda Octavia - 119 од.;
  4. Suzuki SX4 - 100 од.;
  5. Hyundai Tucson - 99 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Майже половина вживаних авто, що у липні перейшли на українські номери, були бензинові (понад 9,5 тис. од.). Їх середній вік становив 9,6 року

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  1. Volkswagen Golf - 508 од.;
  2. Volkswagen Tiguan - 447 од.;
  3. Audi Q5 - 430 од.;
  4. Nissan Rogue - 371 од.;
  5. Audi A4 - 364 од.
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